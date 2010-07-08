Парламент Молдовы назначил референдум по выборам президента
01:26, 08 июля 2010Мир
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Чтобы преодолеть политический кризис
Парламент Молдовы назначил на 5 сентября референдум по вопросу о всенародных выборах Президента.
Соответствующее постановление депутаты приняли на сегодня заседании, передает Радио «Свобода».
С инициативой проведения референдума выступил 41 парламентарий от правящего Альянса за европейскую интеграцию. Они предложили отказаться от избрания Президента парламентом и перейти к всенародным выборам главы государства.
Таким образом, депутаты надеются преодолеть политический кризис в Молдове, связанный с неспособностью парламента избрать Президента. Если референдум не увечается успехом, в ноябре состоятся новые парламентские выборы.
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