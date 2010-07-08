Парламент Молдовы назначил референдум по выборам президента

Парламент Молдовы назначил на 5 сентября референдум по вопросу о всенародных выборах Президента.

Соответствующее постановление депутаты приняли на сегодня заседании, передает Радио «Свобода».

С инициативой проведения референдума выступил 41 парламентарий от правящего Альянса за европейскую интеграцию. Они предложили отказаться от избрания Президента парламентом и перейти к всенародным выборам главы государства.

Таким образом, депутаты надеются преодолеть политический кризис в Молдове, связанный с неспособностью парламента избрать Президента. Если референдум не увечается успехом, в ноябре состоятся новые парламентские выборы.