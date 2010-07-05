Коморовского официально назвали новоизбранным Президентом Польши
18:52, 05 июля 2010Мир
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Его поддержали 53% избирателей
Кандидат от правящей в Польше с конца 2007 года партии „Гражданская платформа” Бронислав КОМОРОВСКИЙ победил на внеочередных президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют официальные данные Центральной избирательной комиссии.
Б.КОМОРОВСКОГО поддержали 53% избирателей, а лидера наибольшей оппозиционной партии „Право и справедливость” Ярослава КАЧИНСКОГО - 47%.
Явка на выборах составила 55,3%.
Как сообщал УНИАН, 4 июля вечером после объявления результатов трех экзит-полов, которые показывали от 2% до 5% преимущества Б.КОМОРОВСКОГО Я.КАЧИНСКИЙ поздравил своего конкурента с победой.
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