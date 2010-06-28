В Китае в результате оползня под завалами оказались около 150 человек

В результате схода оползня сегодня на юго-западе Китая под завалами оказались, по меньшей мере, 150 человек.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Трагедия произошла во второй половине дня в провинции Гуйчжоу. Несколько оползней, вызванных непрекращающимися дождями, сошли на два сельских населенных пункта в уезде Гуаньлин. Под слоем камней и грязи оказались около 50 дворов. На данный момент точное число пострадавших и погибших пока не установлено. Сообщается лишь о том, что порядка 150 человек находятся под завалами.

В район бедствия местное правительство направило группу спасателей.