В Китае в результате оползня под завалами оказались около 150 человек
16:57, 28 июня 2010Мир
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Трагедия произошла в провинции Гуйчжоу
В результате схода оползня сегодня на юго-западе Китая под завалами оказались, по меньшей мере, 150 человек.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Трагедия произошла во второй половине дня в провинции Гуйчжоу. Несколько оползней, вызванных непрекращающимися дождями, сошли на два сельских населенных пункта в уезде Гуаньлин. Под слоем камней и грязи оказались около 50 дворов. На данный момент точное число пострадавших и погибших пока не установлено. Сообщается лишь о том, что порядка 150 человек находятся под завалами.
В район бедствия местное правительство направило группу спасателей.
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