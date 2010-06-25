Качиньский проиграл суд Коморовскому

Польский суд окончательно подтвердил правоту кандидата в Президенты Бронислава КОМОРОВСКОГО в споре с его конкурентом Ярослав КАЧИНЬСКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, апелляционный суд, в который во второй раз апелляцию подал Я.КАЧИНЬСКИЙ, сегодня признал правомерным решение Варшавского окружного суда 22 июня.

„Суд первой инстанции правильно оценил доказательства и признал, что из них не следует, что господин КОМОРОВСКИЙ поддерживает приватизацию больниц”, - сказала пресс-секретарь апелляционного суда Барбара ТРЕМБСКАЯ.

Решение суда является окончательным.

Теперь Я.КАЧИНЬСКИЙ на протяжении 48 часов должен опровергнуть свои слова в прайм-тайм двух самых популярных телевизионных каналов и разместить информационное сообщение в агентстве РАР.

Представитель возглавляемой Я.КАЧИНЬСКИМ партии „Право и справедливость” Михал КАМИНСКИЙ сказал в эфире TVN24, что штаб жалеет, что суд принял собственно такое решение, но уважает его.

Он добавил, что партия довольна однозначной декларацией Б.КОМОРОВСКОГО о неподдержке им приватизации больниц.

Как сообщал УНИАН, судебный спор между основными кандидатами на пост Президента Польши возник в начале прошлой недели, когда Б.КОМОРОВСКИЙ подал в суд на Я.КАЧИНЬСКОГО, добиваясь опровержения его слов о том, что он якобы поддерживает приватизацию больниц.

Я.КАЧИНЬСКИЙ в ответ подал иск против Б.КОМОРОВСКОГО за обвинение его во лжи.

Варшавский суд в прошлую среду признал правоту Б.КОМОРОВСКОГО, но Я.КАЧИНЬСКИЙ подал апелляцию, которую в пятницу поддержал апелляционный суд, поручивший еще раз рассмотреть это дело.

Справка УНИАН. Кандидат от правящей в Польше с конца 2007 года «Гражданской платформы» Б.КОМОРОВСКИЙ выиграл первый тур президентских выборов 20 июня у Я.КАЧИНЬСКОГО с отрывом 5%.

Второй тур состоится 4 июля.