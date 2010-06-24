Литвин поблагодарил израильтян за безвизовый режим

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обсудил с вице-спикером Кнессета Государства Израиль Алексом МИЛЛЕРОМ вопрос активизации и расширения двусторонних взаимоотношений на всех уровнях, в частности, парламентской составляющей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН сказал: «Мы ценим высокий уровень политического диалога и надеемся, что визит Президента Государства Израиль в Украину придаст двусторонним взаимоотношениям новое качество».

По убеждению В.ЛИТВИНА, визит делегации Кнессету даст возможность активизировать межпарламентское сотрудничество на уровне фракций, комитетов и групп дружбы. По его мнению, необходимо «выйти на системные взаимоотношения», и группы дружбы должны наработать соответствующий план сотрудничества.

В.ЛИТВИН также считает целесообразным обсудить вопрос о внедрении между Украиной и Израилем режима свободной торговли, который будет способствовать развитию экономики и туристической отрасли обоих государств. Перспективным, по его мнению, также является дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной и научной сферах.

Руководитель парламента также поблагодарил израильскую сторону за решение о внедрении безвизового режима для граждан Украины. В свою очередь, А.МИЛЛЕР выразил надежду на адекватное решение со стороны Украины.