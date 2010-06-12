В Госдуме РФ считают внеблоковый статус самым выгодным для Украины

Внеблоковый статус является сегодня самым выгодным для Украины.

Такое мнение УНИАН высказал вице-спикер Госдумы РФ Александр БАБАКОВ, комментируя принятый за основу Верховной Радой Украины «О принципах внутренней и внешней политики».

«Внеблоковый статус Украина – это крайне прагматичный подход к сегодняшней ситуации. Такая позиция является самой выгодной для Украины потому, что внеблоковый статус не исключает развития контактов со всеми структурами и оставляет возможность в будущем решать многие вопросы», - сказал А.БАБАКОВ.

Он также напомнил, что сегодня внеблоковый статус более актуален для Украинского государства, потому что разные социологические вопросы показывают, что украинцы не поддерживают вступления в НАТО.

«Сейчас на повестке дня не стоит вопрос ни НАТО, ни ОДКБ. Украина таким образом занимает понятную для всех позицию, что позволит ей развивать свой колоссальный экономический и политический потенциал», - сказал он. При этом А.БАБАКОВ подчеркнул, что еще недавняя неоднозначность и размытость позиций украинской элиты всегда отставляли место для спекуляций, но сегодня этого нет.

Он также уверен, что Украине не стоит опасаться нахождения между двумя военными блоками, поскольку существующая интеграция в экономической, политической, гуманитарной и военно-технологической сферах такова, что все страны заинтересованы в нахождении компромиссов по спорным вопросам.

Он уверен, что позиция Украины о внеблоковом статусе четко показывает, что она готова сотрудничать со всеми странами и участвовать в решении самых сложных мировых проблем.

«Такое заявление украинских властей стоит очень дорого. Это - триумф здравого смысла. Не стоит в этом искать чью-то победу - будь то России, США или других государств – мы должны рассматривать внешнюю политику Украины как политику суверенного государства.

Сегодня внеблоковый статус Украины – это победа внешнеполитического курса руководства Украины», - уверен А.БАБАКОВ.

Как сообщал УНИАН, 3 июня с.г. Верховная Рада приняла за основу предложенный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ проект закона “О принципах внутренней и внешней политики”.

В своем законопроекте “О принципах внутренней и внешней политики” В.ЯНУКОВИЧ предлагает исключить из законодательства нормы, согласно которым государство интегрируется в евроатлантическое пространство безопасности и хочет обрести членство в НАТО.

Также Президент предлагает определить приоритетной задачей внешней политики обретение нашим государством членства в Европейском Союзе.