ЕС создаст сеть налоговых органов для противодействия НДС-мошенникам

ЕС создаст сеть налоговых органов стран-членов для противодействия мошенничеству с НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено вчера на заседании Совета министров по вопросам экономики и финансов ЕС в Люксембурге.

В ходе заседания министры стран-членов, в частности, достигли политического решения о новом нормативном акте ЕС, который будет предусматривать создание сети налоговых органов – Еврофиск. Главной целью этой сети станет борьба с трансграничным мошенничеством с НДС.

Нормативный акт будет утвержден после окончательной подготовки текста на одном из ближайших заседаний Совета.