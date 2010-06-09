ЕС создаст сеть налоговых органов для противодействия НДС-мошенникам
04:19, 09 июня 2010Мир
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Назвали ее "Еврофикс"
ЕС создаст сеть налоговых органов стран-членов для противодействия мошенничеству с НДС.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено вчера на заседании Совета министров по вопросам экономики и финансов ЕС в Люксембурге.
В ходе заседания министры стран-членов, в частности, достигли политического решения о новом нормативном акте ЕС, который будет предусматривать создание сети налоговых органов – Еврофиск. Главной целью этой сети станет борьба с трансграничным мошенничеством с НДС.
Нормативный акт будет утвержден после окончательной подготовки текста на одном из ближайших заседаний Совета.
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