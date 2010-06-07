Глава Пентагона считает Азербайджан стратегическим партнером

Стратегический характер отношений Вашингтона и Баку отмечался на встрече министров обороны США и Азербайджана Роберта Гейтса и Сафара Абиева, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Азербайджана.

"Министр обороны США отметил в ходе встречи, что письмо президента США Барака Обамы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, ожидаемый визит в Азербайджан госсекретаря США Хиллари Клинтон и его (министра) пребывание на данный момент в Баку являются показателями стратегического партнерства США и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Гейтс сказал также, что по возвращении в США скажет Обаме, насколько большое значение имеет для Азербайджана урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь, Абиев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с США. Он призвал США еще раз предпринять активные шаги в урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.