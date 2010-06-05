Аноним назвал журналистам имя будущего главы разведки США

Президент США Барак Обама планирует назначить новым главой Национальной разведки США генерала ВВС США в отставке, заместителя министра обороны США по делам разведки Джеймса Клаппера (James Clapper). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время бывший "трехзвездный" генерал Джеймс Клаппер также занимает пост руководителя службы контрразведки в администрации директора Национальной разведки США. Ранее он занимал посты директора Национального агентства геопространственной разведки и директора разведывательного агентства при министерстве обороны США.

Пост директора Национальной разведки США, напоминает Лента.ру, освободился после того, как его покинул адмирал Деннис Блэр. В качестве причин его отставки назывались конфликты Блэра с администрацией президента, потерю доверия к нему в Белом доме и ряд провалов службы, в числе которых расследование инцидента с попыткой теракта на борту американского лайнера в декабре 2009 года, а также расстрел военным психиатром Нидалом Маликом Хасаном сослуживцев на военной базе Форт-Худ в Техасе в ноябре 2009 года и инцидент с попыткой теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке.