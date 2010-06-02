Брат Качиньского: публикация стенограмм ничего не дала

Публикация стенограмм самописцев разбившегося под Смоленском самолета Президента Польши Леха Качинского ничего не принесла - из стенограмм "ничего не следует", причины авиакатастрофы по-прежнему "полностью невыяснены".

Об этом заявил сегодня в эфире польской радиостанции RMF брат Леха Качинского, кандидат в Президенты Польши и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав КАЧИНСКИЙ, передает РИА «Новости».

"Я прочитал ночью эти стенограммы, и на самом деле из них ничего не следует. Следует только то, что в самом конце что-то должно было случиться, потому что информация датчиков была однозначной, и не принималось решений. Или нельзя было принять решения, которое бы спасло самолет", - сказал Я.КАЧИНСКИЙ.

Лидер партии "Право и справедливость" считает, что стенограммы нужно было обнародовать, причем "чем раньше, тем лучше". "Нужно стремиться, и это должны делать поляки, а не россияне, чтобы действительно выяснить этот вопрос (причины авиакатастрофы). После того, как я прочитал стенограммы, по-прежнему считаю дело полностью невыясненным", - заявил Я.КАЧИНСКИЙ.

По его словам, по-прежнему остается вопрос, почему было принято решение приземляться в Смоленске несмотря на плохие погодные условия. "И это уже вопрос не только моей либо чьей-либо оценки, а даже уголовного права", - полагает кандидат в Президенты Польши.

Как сообщалось, стенограммы записей «черных ящиков» были обнародованы 1 июня на интернет-порталах МВД и канцелярии правительства Польши. Опубликована 41 страница текста, записи разговоров на русском и польском языках.

Самолет польского Президента Л.Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля. На борту находилось 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Не выжил никто. Среди погибших президент Польши, его супруга и представители руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.