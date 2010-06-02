Frankfurter Allgemeine: в Украине распространяется внутренняя цензура

После того, как граждане Украины пообщались с иностранными журналистами о сроках Виктора ЯНУКОВИЧА за решеткой за, якобы, телесные повреждения, их пригласили на беседу в Службу безопасности Украины. Теперь эти граждане беспокоятся за свое будущее и боятся называть журналистам имена, пишет Конрад ШУЛЛЕР, обозреватель влиятельного немецкого издания Frankfurter Allgemeine в статье «Распространение внутренней цензуры в Украине».

Недавно с заявлением выступил также Уполномоченный федерального правительства по правам человека Маркус ЛЁНИНГ. В интервью этой газете он призвал В.ЯНУКОВИЧА не «возвращаться к старым практикам, а защитить существующие достижения» в сфере средств массовой формации.

Как отмечается в статье, уже известны первые случаи, когда должностные лица пытаются повлиять или запугать журналистов. В статье отмечается, что “свобода слова оставалась одним из немногих настоящих достижений Помаранчевой революции 2004 года, во время которой была свергнута клика авторитарного Президента Леонида КУЧМЫ и В.ЯНУКОВИЧА, который тогда был премьер-министром и, благодаря фальсификации выборов, пытался стать Президентом”.

Разнообразие мнений в Украине, по мнению автора, находится под угрозой, поскольку впервые с 2004 года В.ЯНУКОВИЧУ удалось сконцентрировать в одних руках контроль над всеми главными государственными органами - президентской администрацией, правительством, парламентом, Генеральной прокуратурой. Эта политика особенно коснулась бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая сегодня является лидером оппозиции.

Как отмечается в статье, владельцами всех без исключения крупных медиа-групп являются олигархи, преимущественно промышленные магнаты, чей успех зависит от благосклонности правительства. Они стремятся получить выгоду от приватизации фабрик и энергетических предприятий и надеются на благосклонное отношение налоговой администрации.

Автор приводит пример проявления в полной мере новой линии цензуры во время подготовки сюжетов о российско-украинском соглашении по флоту: Интернет-газета «КиевПост» подсчитала, что в своем 30-минутном выпуске новостей, посвященном этому соглашению, канал Виктора ПИНЧУКА ICTV отвел оппозиции лишь одну минуту. «5 канал» вообще вывел политические темы на задний план, а недавно в последнюю минуту канал отменил программу с участием лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО.

Эта тенденция к внутренней цензуре на частных телеканалах Украины в некоторых случаях усиливалась за счет прямого вмешательства президентской администрации. Служба безопасности также все чаще принимает меры, и не только через беседы с журналистами, отмечает Frankfurter Allgemeine.