Московская милиция сломала журналисту руку

Главный редактор "Газеты.ру" Михаил МИХАЙЛИН потребовал срочно созвать Общественный совет при ГУВД Москвы для обсуждения инцидента с сотрудником издания. Журналист Александр АРТЕМЬЕВ был задержан на Триумфальной площади в Москве во время оппозиционной акции 31 мая и доставлен в отделение милиции, где ему в двух местах сломали руку, сообщает РИА «Новости».

По словам М.МИХАЙЛИНА, А.АРТЕМЬЕВ присутствовал на митинге в защиту Конституции в свободное от работы время как частное лицо, но во время разгона акции пострадали и аккредитованные корреспонденты с карточками, выданными ГУВД. М.МИХАЙЛИН рассказал, что, по его сведениям, насилие было применено не только к его подчиненным, но и к репортеру "Московского комсомольца" и оператору канала ТВЦ, сообщает ИА "Новый регион".

Требования главреда "Газеты.ру" поддержала главный редактор РИА «Новости» Светлана МИРОНЮК, возглавляющая Общественный совет при ГУВД. Она заявила, что пострадавший журналист будет выслушан на заседании совета, а действиям милиционеров будет дана соответствующая оценка.

Со своей стороны М.МИХАЙЛИН пожелал, "чтобы начальник ГУВД Москвы господин КОЛОКОЛЬЦЕВ услышал, что реально делают его подчиненные".

Инцидент с А.АРТЕМЬЕВЫМ произошел в ОВД "Замоскворечье", куда была доставлена часть задержанных на митинге. По сведениям одного из авторов проекта "Сноб" Ильи КОЛМАНОВСКОГО, одному из оппозиционеров удалось сбежать, и тогда сотрудники милиции "стали избивать и душить оставшихся, возили их по асфальту". При этом А.АРТЕМЬЕВУ и сломали руку.

По словам самого пострадавшего журналиста, он намерен обратиться в прокуратуру и предоставить показания свидетелей и видеозапись избиения. А.АРТЕМЬЕВ пояснил изданию "Каспаров.ру", что он не предъявлял милиционерам журналистского удостоверения и находился на митинге в качестве активиста движения "Солидарность". Он добавил, что в результате избиения получил осколочный перелом плеча и будет вынужден провести в больнице десять дней.

В столичном ГУВД, между тем, уже отреагировали на заявление главреда "Газеты.ру". В частности, как отметил в беседе с РИА «Новости» представитель управления, ведомство начало собственную проверку, в ходе которой будут изучены видеозаписи, сделанные на Триумфальной площади. По словам собеседника агентства "пока данные об избиении А.АРТЕМЬЕВА милиционерами не получили своего подтверждения". О том, велась ли запись в ОВД, где, как рассказал И.КОЛМАНОВСКИЙ, журналисту сломали руку, представитель ГУВД не пояснил.

Оппозиционная акция на Триумфальной площади 31 мая не была санкционирована столичными властями. Ее организаторы отстаивают свое право на свободу собраний, гарантированное 31-й статьей Конституции РФ. В связи с этим мероприятия проводятся 31-го числа каждого месяца, в котором есть эта дата.

В ходе разгона митинга "несогласных" на Триумфальной площади были задержаны около 150 человек. Многие из них готовятся подать иски на милицию за незаконные действия.