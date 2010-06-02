Израиль депортирует 600 человек, которые прорывались в сектор Газа

Израиль принудительно депортировал пропалестинских активистов, задержанных на судах "Флотилии свободы" при попытке прорыва морской блокады Сектора Газа, передает радиостанция "Коль Исраэль".

По сведениям радио, 124 человека из 12 мусульманских стран - от Азербайджана до Индонезии - были на автобусах отправлены в Иорданию. Еще около 200 человек вывезены в тель-авивский аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, остальные пока остаются в тюрьме города Беер-Шевы, передает РИА «Новости».

Накануне Израиль покинули около 50 активистов, согласившихся на добровольную депортацию. Правительство Израиля приняло решение в течение двух суток депортировать всех иностранцев, задержанных на шести судах "Флотилии свободы". Это в общей сложности более 600 человек из почти 40 стран.

Израильский спецназ в ночь на понедельник провел операцию по перехвату "Флотилии свободы" из шести судов, в составе которой в блокированный Сектор Газа с гуманитарным грузом направлялось около 600 правозащитников, в большинстве своем - граждане Турции. По данным западных СМИ, на судах были также представители США, Великобритании, Австралии, Греции, Канады, Малайзии, Алжира, Сербии, Бельгии, Ирландии, Норвегии, Швеции, Германии. В настоящий момент, по сведениям мировых СМИ, число жертв израильской спецоперации достигло 19 человек. Израильтяне подтверждают гибель девяти человек и ранения семерых израильских солдат, столкнувшихся с ожесточенным сопротивлением участников похода.