Сегодня начинается саммит Россия-ЕС

В рамках саммита Россия-ЕС будут продолжены переговоры по перспективам отмены взаимных визовых ограничений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, 31 мая – 1 июня 2010 г. в г. Ростов-на-Дону состоится очередной – двадцать пятый по счету саммит Россия-ЕС. Российскую делегацию возглавит Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, делегацию ЕС – Председатель Европейского совета Херман ван РОМПЕЙ и Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

«Важным аспектом предстоящего саммита станет продолжение диалога по перспективам отмены взаимных визовых ограничений, наличие которых деструктивно сказывается на всех сферах сотрудничества Россия-ЕС, в том числе с прицелом на переход к обсуждению конкретного проекта соглашения по отмене визовых требований», - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое место в повестке дня будет отведено дискуссии по формированию новой архитектуры евроатлантической безопасности, в том числе с учетом выдвинутой Президентом Российской Федерации инициативы о заключении Договора о европейской безопасности.

Также традиционно в повестку дня саммита включается обмен мнениями по актуальным международным вопросам – ситуации в ближневосточном мирном процессе, Афганистане и Пакистане, вокруг ядерной программы Ирана, конфликты в Европе (кипрское урегулирование, Косово, Приднестровье и Грузия).

По информации пресс-службы Президента РФ, планируется, что стороны рассмотрят ставшую за прошедшие четыре саммита традиционной тему противодействия глобальному финансово-экономическому кризису. В этом контексте ожидается, что стороны обсудят реализацию рамочного соглашения по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного экономического роста, реформирование международных финансовых организаций и совершенствование механизмов глобального финансового регулирования.

Кроме того, в рамках саммита Россия-ЕС планируется уделить серьезное внимание проблематике энергетической безопасности.

«Предполагается, что серьезное внимание будет уделено проблематике глобальной энергетической безопасности в разрезе повышения энергоэффективности, энергосбережения, диверсификации транзитных маршрутов – чему призвана способствовать, в том числе и реализация таких крупных проектов как «Северный поток» и «Южный поток», - говорится в сообщении.