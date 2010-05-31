Афганские талибы получают помощь из Ирана

Командующий силами НАТО в Афганистане генерал Стэнли Маккристал заявил, что есть "очевидные доказательства", того что ряд боевиков экстремистского движения "Талибан" прошел подготовку в Иране, передает РосБизнесКонсалтинг.

По его словам, обычно Иран, с которым Афганистан граничит на западе, оказывал поддержку Кабулу в борьбе с антиправительственными формированиями. Однако теперь есть "ясные свидетельства" о поставке талибам оружия из Ирана, а также подготовки боевиков для "Талибана" в этой стране, утверждает С.Маккристал.

Ранее командующий войсками НАТО в Афганистане уже заявлял о подготовке боевиков "Талибана" в Иране, однако тогда он утверждал, что подобные факты были редкостью, и помощь талибам не оказывалась со стороны Тегерана на государственном уровне. По словам С.Маккристала, сейчас силы НАТО "работают" над прекращением и обучения боевиков и поставок вооружения