Путин анонсировал запуск Таможенного союза

Россия и Казахстан запускают Таможенный союз с 1 июля, Беларусь может присоединиться позже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал накануне на пресс-конференции по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза.

«Мы договорились с казахстанскими партнерами ввести в действие на двусторонней основе с 1 июля текущего года Таможенный кодекс Таможенного союза, а также другие международные договоры, принимаемые в развитие его положений», - сказал В.ПУТИН.

«Нами сегодня подписан соответствующий международный договор, который даст нам возможность двигаться к более глубокой интеграции, если потребуется, на двусторонней основе. В подписанном нами документе определен порядок применения на двусторонней основе всей договорно-правовой базы второго этапа Таможенного союза», - добавил он.

По его словам, сформированы механизмы принятия решений на двусторонней основе по тем полномочиям, которые передаются на наднациональный уровень в связи с запуском второго этапа Таможенного союза. Это никак не сказывается на работе тех механизмов Таможенного союза на трехсторонней основе, которые уже были запущены ранее и работают, заверил он.

«Мы открыты для присоединения Беларуси ко всем соглашениям, ко всем решениям, принятым в рамках второго этапа формирования Таможенного союза. Кроме того, как мы и договорились неделю назад, мы подтвердили свое намерение ускорить работу по формированию Единого экономического пространства», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что приняты во внимание оставшиеся разногласия с Беларусью в части порядка уплаты вывозных таможенных пошлин, в том числе на сырую нефть и нефтепродукты, и неготовность белорусских коллег ввести ранее согласованный Таможенный кодекс, пойти на введение второго этапа Таможенного союза с 1 июля текущего года.

По его мнению, вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты не будут взыматься после ратификации всего пакета документов, касающихся создания Единого экономического пространства.

Как сообщалось, премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ отказался вчера принять участие в заседании Высшего органа Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

23 мая премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не сможет заработать в полную силу с 1 июля, как планировалось ранее.

Разногласия при формировании Таможенного союза касаются таких сфер как автомобильная и авиационная промышленность, энергоносители, ввоз товаров физическими лицами для собственных нужд. Последняя позиция чувствительна для Казахстана, авто- и авиапром - для России, в то время как для Беларуси - ввозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты.