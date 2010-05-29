«Таджик Эйр» начала выполнять полеты между Киевом и Душанбе

Международный аэропорт «Борисполь» в четверг, 27 мая, принял первый регулярный рейс авиакомпании «Таджик Эйр» из города Душанбе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, это первый за время независимости Украины регулярный рейс, который соединил столицы Украины и Таджикистана.

Рейс Душанбе - Киев («Борисполь») будет выполняться раз в неделю на лайнере Боинг 737-500 авиакомпании «Таджик Эйр».

Напомним, Соглашение о воздушном сообщении между Украиной и Таджикистаном было ратифицировано в прошлом году.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Таджик Эйр» - национальный авиаперевозчик Республики Таджикистан. Государственное унитарное авиационное предприятие «Таджик Эйр» специализируется на авиаперевозках пассажиров, багажа и груза, а также выполняет техническое обслуживание и ремонт авиационной техники.

В авиакомпании «Таджик Эйр» эксплуатируются воздушные суда Ту-154М, Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-28, «Boeing -757-200», «Boeing -737-200», «Boeing- 737-300/400/500/700», а также вертолеты Ми-8 МТВ и Ми-172, Ми-8Т.