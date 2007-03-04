Останки Звиада Гамсахурдиа доставят в Тбилиси 31 марта

Останки первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа будут доставлены в Тбилиси из Чечни ориентировочно 31 марта. В воскресенье члены правительственной комиссии обсудили организационные вопросы перезахоронения с семьей экс-президента.

Как передает РИА «Новости», дату перевозки останков в Грузию согласовал с вдовой Гамсахурдиа Мананой АРЧВАДЗЕ вице-мэр Тбилиси Мамука АХВЛЕДИАНИ.

"В ближайшие дни мы планируем отправить в Грозный делегацию в составе членов семьи первого президента, представителей тбилисской мэрии и МИД Грузии. В состав делегации также войдут судмедэксперты", - сообщил журналистам вице-мэр.

По его словам, первичная медицинская экспертиза будет проделана на месте, в Грозном. "После доставки останков в Грузию будет проделан анализ ДНК", - сказал он.

Вице-мэр Тбилиси сообщил, что пока не может однозначно сказать, где будет похоронен первый президент Грузии, но, по его словам, "предположительно, это будет Собор Святой Троицы в Тбилиси".

Между тем, сын экс-президента Георгий ГАМСАХУРДИА считает, что останки его отца обязательно должны быть преданы земле на родине, в Грузии.

Звиад Гамсахурдиа был президентом Грузии в 1991-1992 годах. В феврале 1992 года во время гражданской войны он был вынужден покинуть пост главы государства и выехать из республики. С весны 1992 по сентябрь 1993 года З.Гамсахурдиа с семьей жил в Грозном.

В сентябре 1993 года З.Гамсахурдиа вернулся в Грузию и при помощи своих сторонников попытался вернуться к власти, но не сумел. Затем в течение месяца он вместе со своим ближайшим окружением скрывался в Западной Грузии.

31 декабря 1993 года в одном из сел Цаленджихского района, со слов личной охраны и хозяина дома, где скрывался экс-президент, З.Гамсахурдиа покончил с собой выстрелом из пистолета в голову.

В феврале 1994 года по требованию супруги тело З.Гамсахурдиа было вывезено из Грузии и похоронено в Грозном.