Румыния планирует полностью обновить военную авиацию

Министерство обороны Румынии намерено к 2013 году полностью обновить военно-воздушные силы, основу которых составляют истребители советского производства МиГ-21. На закупку 48 новых самолетов выделяется 4,4 миллиарда евро, сообщило белградское информационное агентство БETA.

Новые истребители должны заменить 110 устаревших МиГов. В настоящее время румынское минобороны рассматривает три варианта: американский F-16, шведский Gripen или европейский Eurofighter.

При этом перед военным ведомством Румынии стоит непростая дилемма - приобрести относительно дешевые, но уже морально устаревшие истребители F-16, принимая во внимание интересы стратегического партнерства с США, или предпочесть более дорогие новейшие образцы военно-воздушной техники европейского производства.

РИА "Новости"