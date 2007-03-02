Луценко и Стецькив отбыли в Канаду

Лидер общественного движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО и один из лидеров движения Тарас СТЕЦЬКИВ отбыли в Канаду по приглашению Всемирного конгресса украинцев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественного движения «Народная самооборона».

Программой визита предусмотрены встреча с представителями общественности города Торонто, пресс-конференция для представителей канадских СМИ и эксклюзивное интервью на TV Channel 4.

Ю.Луценко и Т.Стецькив также приглашены на празднование 40-летия Всемирного конгресса украинцев, где будут проведены многочисленные встречи с руководителями ВКУ.