Турция даст разрешение на строительство «Южного потока»

В ноябре Турция выдаст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН на заседании Президиума Правительства РФ.

«Турецкая сторона подтвердила реализацию строительства проекта «Южного потока». Премьер-министр Турции ЭРДОГАН прямо сказал: «Мы поддерживаем». И в ноябре текущего года будут выданы необходимые документы, разрешающие начало строительства в турецкой экономической зоне», - сказал И.СЕЧИН.

*** "Южный поток" изначально был задуман как альтернативный Украине маршрут поставок российского газа в Европу.

Его реализацию будут вести российский государственный монополист "Газпром" и итальянский концерн Eni. Она предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен.

«Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.