Сомалийские пираты освободили танкер с двумя украинцами на борту

Сомалийские пираты освободили британский танкер St James Park, в составе экипажа которого находятся два украинца, ранее захваченный в Аденском заливе.

Об этом сообщает сайт Морской бюллетень.

«13 мая утром на британский танкер St.James Park летательным аппаратом был сброшен выкуп, танкер уже отпущен и следует в ближайший порт», - говорится в сообщении. Также отмечается, что «с экипажем всем в порядке». К танкеру следует военный корабль.

Морской бюллетень напоминает, что 28 декабря сомалийские пираты захватили танкер-химовоз St.James Park под британским флагом, танкер с грузом химикатов следовал в Таиланд из Испании.

Танкер был захвачен в Аденском заливе в т.н. коридоре безопасности, охраняемом международными военными силами.

Экипаж - 26 человек, из них трое граждан России, в том числе капитан, шесть граждан Индии, пять - Болгарии, три - Филиппин, три - Турции, два - Украины, два - Румынии, по одному гражданину Грузии и Польши.