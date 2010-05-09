В Будапеште скончался старейший шахматный гроссмейстер Андор Лилиенталь.

Как передает Lenta.ru со ссылкой на заявление шахматной федерации Венгрии, шахматист умер в своем доме после продолжительной болезни. 5 мая венгерскому гроссмейстеру, чья шахматная деятельность была непрерывно связана с СССР, исполнилось 99 лет.

А.Лилиенталь родился в еврейской семье в Москве в 1911 году. Вскоре он вместе с семьей переехал в Будапешт, представлял Венгрию на трех шахматных олимпиадах, а в 1939 году получил гражданство СССР и стал выступать на турнирах в качестве советского шахматиста.

Расцвет его шахматной карьеры пришелся на 1930-е годы. В разные годы он встречался (и обыгрывал) за шахматной доской с шестью всемирно известными чемпионами - Александром Алехиным, Хосе Раулем Капабланкой, Михаилом Ботвинником, Эмануэлем Ласкером, Максом Эйве и Василием Смысловым. Многие шахматные специалисты называют победу А.Лилиенталя над Х.Капабланкой одной из самых зрелищных партий в истории шахмат.

В 1950-м году А.Лилиенталь вошел в первый список международных гроссмейстеров - звания, учрежденного Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) годом ранее. В список были включены 27 выдающихся шахматистов того времени, и А.Лилиенталь был единственным, дожившим до наших дней.