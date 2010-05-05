Украина и Турция идут к созданию Стратегического совета

Министры иностранных дел Украины и Турции Константин ГРИЩЕНКО и Ахмет ДАВУТОГЛУ парафировали Декларацию о создании Стратегического совета высокого уровня между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на совместной пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства Украины К.ГРИЩЕНКО по окончании первой части переговоров со своим турецким коллегой.

“Переговоры четко свидетельствуют о том, что между Украиной и Турцией нет каких-либо разногласий во взглядах на необходимость укрепления безопасности в Черноморском регионе, нет никаких разногласий в оценках ситуации в целом в Европе, необходимости укрепления стабильности и безопасности на континенте. Все это позволяет нам перейти на следующий этап в наших отношениях, и в этом контексте нами парафирована Декларация о создании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией”, - сказал он.

По словам министра, Совет будет определять стратегические направления сотрудничества между двумя странами. Его возглавят: с украинской стороны - Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, с турецкой - премьер-министр Реджеп Тайип ЭРДОГАН.

Планируется, что Декларация будет подписана в ближайшее время во время визита главы правительства Турции в Украину.

Кроме того, по информации К.ГРИЩЕНКО, были подписаны План действий и “Дорожная карта” развития отношений между Украиной и Турцией на 2010-2011 годы. Стороны договорились, что координацию проектов в рамках этого Плана действий будут осуществлять МИДы двух стран.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции А.ДАВУТОГЛУ отметил, что политические отношения между Турцией и Украиной “прекрасные”.

“Мы, как министры иностранных дел, приняли решение о развитии такого сотрудничества”, - сказал он, добавив, что стороны договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество, а также решительно настроены развивать в дальнейшем украинско-турецкие культурные связи.