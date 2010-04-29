И.о.президента Молдовы против участия в параде Победы в Москве

Молдавские военные не имеют морального права маршировать на Красной площади в Москве в то время как российские военные находятся на территории Молдове и не позволяют контролировать Кишиневу треть территории страны (Приднестровскую Молдавскую Республику). Такое заявление и.о.президента Молдовы Михай Гимпу сделал в интервью румынскому радио.

По словам М.Гимпу, которые приводит РосБизнесКонсалтинг, наряду с осуждением фашизма следует осудить и коммунизм, поскольку это две идеологии, которые привели к гибели миллионов людей, и если от фашистов люди гибли во время войны, то от коммунистов - в мирное время.

Он считает правильным принятое им решение не участвовать в параде Победы в Москве 9 мая несмотря на то, что правящий в Молдове Альянс за европейскую интеграцию настоял на участии в параде молдавских военных. Со своей стороны лидеры альянса назвали заявление М.Гимпу необдуманным и дискредитирующим демократическую коалицию.