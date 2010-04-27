ФСБ могут дать право штрафовать граждан и сажать их на 15 суток

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому редактор СМИ, не подчинившийся требованию федеральной сужбе безопасности (ФСБ) убрать с сайта публикацию, равно же как и любой другой руководитель организации, может быть арестован на 15 суток., пишет газета «Ведомости». По данным издания, речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон о ФСБ, разработанные в службе и внесенные в Думу в субботу. Как пишет газета, право объявлять представления в адрес госорганов и организаций было у ФСБ и ранее. А чтобы они были действенными, в ст. 19.3 КоАП внесена поправка, по которой за неповиновение законным распоряжениям сотрудников ФСБ гражданина можно оштрафовать от 500 до 1000 руб. или арестовать до 15 суток, должностных лиц оштрафовать от 1000 до 3000 руб., а юридических лиц — от 10 000 до 50 000 руб

Газета.ру