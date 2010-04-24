Австрия присоединилась к проекту «Южный поток»

Сегодня в Вене Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и Генеральный директор, Председатель Правления OMV Вольфганг РУТТЕНСТОРФЕР подписали Базовое соглашение о сотрудничестве по проекту «Южный поток» на территории Австрийской Республики.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», документ определяет условия и сроки реализации «Газпромом» и OMV австрийского участка «Южного потока», а также устанавливает принципы и механизмы взаимодействия сторон на предынвестиционной стадии проекта.

В соответствии с соглашением в ближайшее время стороны приступят к совместной подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) австрийского участка «Южного потока». ТЭО будет содержать подробную оценку всех технических, юридических, финансовых, экологических и экономических характеристик и показателей. Кроме того, «Газпром» и OMV на паритетной основе учредят совместную проектную компанию (СПК) для последующего проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации участка «Южного потока» на территории Австрии производительностью не менее 5–10 млрд куб. м в год, отмечается в сообщении.

В рамках реализации проекта «Южный поток» на территории Австрии предполагаются дополнительные поставки природного газа компании OMV в объеме 2 млрд куб. м. на долгосрочной основе.

«Сегодня - важный день в истории «Южного потока». Австрия стала седьмой страной-участницей сухопутной части проекта, на межправительственном уровне подтвердив свою приверженность идее создания дополнительного пути транспортировки российского газа в Европу. Одновременно «Газпром» заключил принципиальное соглашение со своим партнером по реализации «Южного потока» на австрийской территории», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, в соответствии с достигнутыми на сегодняшний день договоренностями основной маршрут газопровода пройдет по территории, по крайней мере, семи европейских государств, протянется на тысячи километров.

Он отметил, что по окончании реализации проекта Южная и Центральная Европа будут навсегда застрахованы и от транзитных кризисов, и от холодных зим.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что модернизация украинской газотранспортной системы является альтернативой строительству газопровода «Южный поток».

«Мы это предлагаем, как альтернативу строительства «Южного потока». Потому, что «Северный поток» уже не остановить – он уже строится. Доигрались до того, что начали строить и обходить Украину с юга и севера. Поэтому мы сейчас ищем возможность, как договориться, чтобы Украина оставила как минимум объемы, те, которые может транспортировать по существующей ГТС – около 125 млрд кубов газа », - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа

ОАО «Газпром» планирует строительство газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - проект «Южный поток».

Предусматривается, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от головной компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Его общая протяженность составит около 900 километров, максимальная глубина - более двух километров.

Производительность морского участка «Южного потока» составит до 63 млрд куб. м в год.

Для реализации сухопутной части проекта за рубежом с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией и Хорватией были подписаны межправительственные соглашения. 24 апреля 2010 года соответствующий документ был подписан с Австрией.

Компания OMV на протяжении более 40 лет является главным партнером ОАО «Газпром» в Австрии.