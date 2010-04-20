Ветераны просят Лужкова не оскорблять россиян изображениями Сталина

Группа ветеранов Великой Отечественной войны написала открытое письмо мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ с просьбой отказаться от идеи размещения информационных стендов с изображением Иосифа Сталина во время празднования 65-летия Победы. Текст письма опубликован в "Московском комсомольце".

Под обращением подписались девять ветеранов. Часть из них, как следует из текста обращения, содержались в советских лагерях.

"Мы делали все для Победы не потому, что так велел Сталин, - мы просто защищали Родину", - говорится в обращении ветеранов.

Саму идею размещения в Москве информационных стендов о роли Сталина в победе над фашистской Германией ветераны считают оскорбительной для всей России и подрывающей ее международный авторитет.

О намерении московской администрации разместить плакаты со Сталиным стало известно в середине февраля, напоминает Лента.ру. Против такого решения высказались многие правозащитники, которые, в свою очередь, предложили развесить в Москве информационные стенды о преступлениях вождя СССР.

Позднее в защиту размещения плакатов со Сталиным в Москве выступил и мэр Ю.ЛУЖКОВ. По его словам, плакаты лишь отражают историческую правду, а не преследуют цель прославления Сталина. Также он отметил, что из двух тысяч праздничных элементов только 10 будут содержать изображения советского вождя.

С его мнением согласился и Совет ветеранов, который возглавляет бывший секретарь ЦК КПСС Владимир ДОЛГИХ.

Стоит отметить, что несогласие с решением Ю.ЛУЖКОВА ранее выразила партия "Единая Россия". Московская мэрия в ответ на критику обвинила единоросов в некорректном толковании слов Ю.ЛУЖКОВА.