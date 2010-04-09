DW: события в Киргизии застали Запад врасплох

События в Киргизии застали Запад врасплох: крупные СМИ начали писать о них с большим опозданием. А западные же эксперты, специализирующиеся на регионе Центральной Азии, не раз указывали на то, что в последние год-два Запад гораздо меньше внимания стал уделять процессам, происходящим в этой стране, пишет Deutsche Welle.

"Повышение цен на электроэнергию высекло искру для вспыхнувшего недовольства, но причины этого недовольства глубже. За пять лет населению ни на йоту не стало жить легче, чем раньше, власть не оправдала ожиданий людей, а президент… передал в руки своей семьи рычаги власти и обогащения. Занятие независимой журналистикой стало в Киргизии жизненно опасным занятием", - сказала немецкий эксперт по Центральной Азии Беате Эшмент.

По словам другого эксперта, Михаэля Лаубша, вряд ли можно ожидать, что США и тем более ЕС попытаются оказать прямое влияние на Киргизию. Но, по его информации, и в Брюсселе, и в Вашингтоне имеются сведения о масштабных коррупционных процессах и отмывании денег, которые утекли из страны за рубеж: в ту же в Европу, в США, в офшорные зоны при посредстве кругов, близких Бакиеву. Соответственно, при любом развитии событий контроль за этой сферой будет усилен.

Евросоюз, как предполагает эксперт, не станет спешить с признанием легитимности новой власти, и, скорее, скажет, что стороны конфликта должны сперва успокоиться и восстановить стабильность и безопасность в стране. Причем сам ЕС вряд ли станет брать на себя какую-то особую роль, а, скорее, переложит ее, например, на ОБСЕ, где сейчас как раз председательствует сосед Киргизии Казахстан.

США, по мнению Михаэля Лаубша, станут более активно искать контакты с новыми лидерами в Бишкеке, чтобы не выпустить из рук возможности для будущей кооперации с властью. Еще недавно Вашингтон безусловно поддерживал правительство Бакиева, пусть в ущерб демократическому движению в Киргизии, но в силу своих геостратегических интересов в регионе. Сейчас США недовольны, но если временное правительство действительно сохранит и стабилизирует свое положение как органа управления страной, отношения наладятся.

По поводу возможностей временного правительства в Бишкеке сформировать действенные органы власти Беате Эшмент считает, что оппозиция не пользуется столь уж большой любовью среди населения. Пока ее связывает с населением желание свергнуть Бакиева. Но она слишком слаба и слишком разобщена. «Важно, будет ли нейтрализовано влияние брата президента, державшего под контролем силовые структуры", - говорит Беате Эшмент, имея в виду Жаныбека Бакиева.