Путин: России нечего скрывать о преступлениях в Катыни

Правда о Катыни должна быть раскрыта, она будет способствовать примирению российского и польского народов по этому вопросу, считает премьер-министр Польши Дональд ТУСК.

"Мы всегда верили в то, что правда, особенно здесь, в Катыни, является нашим оружием против насилия", - сказал Д.ТУСК на мемориальных мероприятиях в Катыни, передает РИА «Новости».

Он заявил, что для Польши имеет значение любая информация о каждом из погибших в Катыни поляков, любое свидетельство о произошедшем.

В свою очередь премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в Катыни заявил, что России и Польше надо прекратить вечное сведение счетов и вместе осмыслить трагические события истории.

Также российский премьер подчеркнул, что России нечего скрывать о преступлениях в Катыни.

"Нет ничего, что скрывало бы правду о том, что происходило и как происходило", - сказал В.ПУТИН на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой.

"Ничего такого, что скрывало бы правду об этом преступлении, о механизмах этого преступления не закрыто за семью печатями, все вскрыто и показано, в том числе в том миллионе документов, которые переданы нашим польским партнерам", - сказал В.ПУТИН.

Однако в Польше считают, что Россия рассекретила не все данные об этой трагедии.

Справка. Катынский расстрел - массовые казни польских граждан (в основном, пленных офицеров польской армии), осуществлённые весной 1940 года НКВД. Казни длились с начала апреля до середины мая. По данным, указанным в записке председателя КГБ Шелепина (1959), всего было расстреляно 21 857 человек, из них в Катыни (Смоленская область) 4 421 человек, в Старобельском лагере близ Харькова 3 820 человек, в Осташковском лагере (Калининская область) 6 311 человек и 7 305 человек в лагерях и тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии.

Одновременно, по личному приказу Гитлера, аналогичные акции происходили и в оккупированной Польше. С 1 марта до конца мая там было арестовано около 3 тысяч видных поляков - учёных, фабрикантов, общественных деятелей и т. д. Все они были расстреляны под Варшавой.