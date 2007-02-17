”Революционная армия” взяла на себя обстрел военной базы США в Японии

Леворадикальная группировка "Революционная армия", выступающая против войны в Ираке, взяла на себя ответственность за обстрел американской военной базы в Японии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции. Атака была направлена на подрыв деятельности военной базы, а также против трехдневного визита вице-президента США Дика Чейни в Японию.

12 февраля в направлении американской военной базы Camp Zama, расположенной в 40 км к юго-западу от Токио, были выпущены два реактивных снаряда. Они не достигли своей цели и взорвались за пределами базы, в результате обстрела никто не пострадал.

По данным полиции, группировка "Революционная армия" принадлежит к радикальной организации "Совет революционных рабочих", ответственной за рад обстрелов и поджогов, направленных против американских военных в Японии в 1990-е годы.

В настоящий момент в Японии расквартированы около 50 тыс. американских военнослужащих в рамках японо-американского военного альянса.

Япония принимает участие в военной операции в Ираке: до июля 2005 г. в Ираке находились около 500 японских военных с небоевыми задачами, сейчас в Кувейте продолжают находиться 200 специалистов наземной службы ВВС.

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