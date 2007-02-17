Список самых богатых грузин планеты

Список ста богатейших грузин планеты опубликовала газета "Джорджиан таймс".

В списке представлены грузины, в том числе этнические и генетические, являющиеся гражданами Грузии, России, Турции, Украины, США, Израиля, Австрии, Испании.

Список с $12 миллиардами возглавил разыскиваемый Генеральной прокуратурой РФ известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили. В числе узнаваемых лиц - Борис Иванишвили ($8 миллиардов), скульптор Зураб Церетели ($2 миллиарда), бывший глава Аджарии Аслан Абашидзе ($1 миллиард), заместитель мэра в правительстве Москвы Иосиф Орджоникидзе ($1 миллиард), бывший владелец Уралмаша и Ижорских заводов Каха Бендукидзе ($1 миллиард).

Далее следуют проживающий в Киеве брат погибшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания - Дато ($1 миллиард), экс-президент футбольного клуба "Сокол" (Саратов) Роман Пипия ($500 миллионов), сидящие в петербургской тюрьме "Кресты" Михаил Мирилашвили ($500 миллионов) и в "Лефортово" Темур Карчава ($500 миллионов), певец Валерий Меладзе ($200 миллионов), футболист итальянского "Милана" Кахи Каладзе ($40 миллионов).

В списке оказались и воспитанники "революции роз": премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели ($75 миллионов), экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили ($250 миллионов), депутат парламента Грузии, брат министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили - Давид ($600 миллионов).

"Каждый из этих грузин - огромный потенциал для Грузии, - говорится в комментарии "Джорджиан таймс". - Власти страны должны использовать этот шанс и содействовать притоку инвестиций в Грузию".

РИА "Новости"