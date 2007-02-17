Хорошо, что Путин не назначил министром своего лабрадора

Новый глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков не был узнан в лицо никем из присутствовавших на заседании коллегии ведомства, пишет в субботу газета "Коммерсант".

По данным издания, чиновники, собранные в четверг на внеочередное заседание коллегии, не смогли узнать в лицо своего нового начальника. Представители руководства Минобороны, к которым газета обратилась за комментариями по поводу назначения нового начальства, говорить на эту тему категорически отказываются. Лишь один офицер, опрошенный журналистами, признался, что выбор преемника Сергея Иванова "шокировал" аппарат ведомства.

Отставные генералы высказываются по кандидатуре Сердюкова жестче. Так, пишет "Коммерсант", бывший начальник управления международного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов, выступая в эфире на "Эхе Москвы", назвал назначение Анатолия Сердюкова "плевком в лицо" и "унижением армии". "Хорошо хоть Путин человека назначил, а то мог назначить своего лабрадора", - цитирует газета слова Ивашова.

Анатолий Сердюков, ранее руководивший Федеральной налоговой службой РФ, был назначен на пост главы оборонного ведомства указом президента в четверг. О перестановках в министерстве сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле. Бывший министр обороны Сергей Иванов был назначен первым вице-премьером правительства России.

Лента.ру