Местные выборы в Италии станут испытанием для Берлускони

В воскресенье в Италии пройдут региональные выборы, которые станут самым серьезным испытанием для правительства Сильвио Берлускони за все время с момента его возвращения на главный пост в стране два года назад.

Выборы пройдут в 13 из 20 регионов Италии. Партия премьера "Народ свободы" контролирует лишь два из них.

Еще недавно опросы общественного мнения указывали на то, что премьер и его партия могут получить больше голосов, чем на предыдущих выборах. Однако серия скандалов несколько ослабила позиции Берлускони.

Как сообщает корреспондент Би-Би-Си в Риме, слабый результат на региональных выборах может укрепить позиции союзников Берлускони по правящей коалиции - партию "Северная лига" - и усилить их влияние на премьер-министра.

Основными противниками коалиции выступают представители левоцентристских партий, представляющие итальянскую оппозицию.