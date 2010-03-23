Украина и Турция намерены активизировать сотрудничество

Украина и Турция заявляют о намерении активизировать сотрудничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с заместителем Государственного секретаря МИД Турецкой Республики Унал ЧЕВИКЁЗА, который возглавляет турецкую делегацию для участия в шестом раунде политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Украины и Турции.

В ходе встречи К.ГРИЩЕНКО подтвердил заинтересованность украинской стороны в существенной интенсификации взаимодействия между Киевом и Анкарой, прежде всего, в политической и торгово-экономической сферах. Был также обсужден график двусторонних визитов на высшем уровне. В частности, достигнута принципиальная договоренность о проведении в ближайшее время официального визита в Украину министра иностранных дел Турции Ахмета ДАВУТОГЛУ. Стороны подтвердили готовность создать экономические предпосылки для вывода торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Турцией на качественно новый уровень, в частности, учреждение долгосрочных масштабных проектов в энергетической, транспортной и научно-технической сферах.