Польские депутаты планируют посетить Украину в апреле

Делегация главного законодательного органа Польши - Сейма планирует посетить Украину с визитом в апреле этого года для развития парламентского сотрудничества между странами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского посольства в Варшаве, планируемый визит польских парламентариев в Украину обсудили вчера украинский посол в Польше Александр МОЦЫК и председатель польско-украинской парламентской группы Томаш ЛЕНЦ.

„Стороны договорились проработать вопрос проведения визита делегации польского Сейма в Украину во второй половине апреля текущего года для обсуждения практических аспектов сотрудничества между законодательными органами двух стран”, - сообщила пресс-служба.

Также были обсуждены актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия Украины и Польши, достигнута договоренность об активизации сотрудничества между Комитетом по иностранным делам Верховной Рады Украины и Комиссией иностранных дел Сейма Польши.

„В этом контексте рассматривается возможность проведения общего заседания двух комитетов осенью текущего года”, - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, для развития сотрудничества в рамках инициативы Европейского Союза „Восточное партнерство” в июле 2010 года в Варшаве при участии представителей из Украины планируется провести международную конференцию на эту тему.