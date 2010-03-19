В Германии защитники животных выпустили на свободу 4 тысячи норок

В Германии неизвестные защитники прав животных проникли на расположенную в Бранденбурге ферму по выращиванию норок, открыли вольеры и выпустили на свободу 4000 зверьков. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Spiegel.

Половину норок успели поймать, однако остальные разбрелись по окрестностям. Местные жители пребывают в ужасе. Как отмечают специалисты, каждые три дня 2000 норок съедают тонну еды.

В полиции сообщили, что зверьки уже задрали на близлежащих фермах множество кур и другой домашней птицы. Как отметили представители из природоохранного союза NABU, для местного сельского хозяйства и окружающей среды – это катастрофа.

Помимо того, что норки могут нанести ощутимый вред частным хозяйствам, в самое ближайшее время, если их не изловят, они уничтожат множество диких птиц и пресмыкающихся в округе.

Владелец фермы уже подал заявление в полицию, он оценивает нанесенный ферме ущерб в 180 тысяч евро. Размер ущерба, причиненного экономике региона, пока неизвестен, отмечается, что он может быть в разы большим.