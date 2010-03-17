Пассажиропоток на границе с Польшей сократился за год на треть

Пассажиропоток на наземной польско-украинской границе в прошлом году уменьшилось почти на 30% после падения на 15% в 2008 году, когда Польша присоединилась к Шенгенской зоне и ввела более строгие правила выдачи виз украинским гражданам.

По данным польских пограничников, которыми располагает УНИАН, причиной сокращения движения в прошлом году стало сокращение более чем на 50% пересечения границы польскими гражданами, что может быть обусловлено ужесточением правил ввоза алкоголя и сигарет в Польшу, из-за чего поездки в Украину для их перепродажи стали экономически невыгодными.

В 2009 году иностранцы (польская погранслужба не разделяет их на группы, однако большинство составляют украинцы) пересекли польско-украинскую границу 6,5 млн. раз, что на 25% больше показателей 2008 года, когда из-за присоединения Польши к Шенгенской зоне показатель передвижения иностранцев через границу обвалился на 50%.

Общий пассажиропоток через наземные пункты пропуска на границе Украины с Польшей в 2009 году составил 11,7 млн. пересечений против 16,2 млн. в 2008 году. При этом в прошлом году в направлении в Польшу было зафиксировано на 100 тысяч больше пересечений, чем в Украину.

В прошлом году доля паcсажиропотока на польско-украинской наземной границе в общем паcсажиропотоке на всей внешней границе Польши составила 40%, что было самым высоким показателем среди всех участков границы.

Второе место заняла «авиаграница», где доля в пассажиропотоке составила около 30%.

Пассажиропоток на границе Польши с Беларусью и Россией составил около 20% и 5% соответственно.

В целом в прошлом году внешнюю границу Польши, которая де-факто является границей 25 стран Шенгенской зоны и 27 стран Евросоюза, пересекали 27,7 млн. раз, что более чем на 20% меньше показателей 2008 года.

Как сообщал УНИАН, по данным польского МИДа, консульства страны в прошлом году увеличили выдачу виз украинцам на 17% – до 410 тысяч после рекордного сокращения на 40% в 2008 году.

В 2007 году пассажиропоток на польско-украинской границе сократился на 1,5% – до 19,4 млн. пересечений.

Справка УНИАН. Польша с конца 2007 года выдает украинцам визы по правилам Шенгенской зоны, к которой страна присоединилась в декабре 2007 года.

Поляки ввели визовый режим для украинцев осенью 2003 года в канун вступления страны в Европейский Союз, но выдавали визы бесплатно.

В Шенгенскую зону входят 22 государства Евросоюза, а также Швейцария, Исландия и Норвегия.