Баррозу обвинил страны ЕС в голословности

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ призывает лидеров стран-членов ЕС найти компромисс по Конституционному соглашению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Страсбурге на сессии Европарламента по случаю инаугурации нового Президента парламента Ханса-Герта ПОТТЕРИНГА.

“Сегодня я хочу повторить мой призыв к странам-членам найти решение вопроса о Конституционном соглашении. Я знаю, что после отказа от ратификации соглашения в двух странах-членах, невозможно говорить о том же тексте. Однако, с другой стороны, все правительства подписали соглашение”, - сказал Президент Еврокомиссии.

Он отметил, что по его убеждению, можно сделать двойной вывод. С одной стороны, отметил Ж.БАРРОЗУ, страны-члены фактически признали, что ЕС нужен для решения общих проблем и общих вызовов, которые и до сих пор не решены. С другой стороны, по убеждению Президента Еврокомиссии, страны-члены после подписания Конституционного соглашения должны понимать свою ответственность перед другими участниками ЕС и европейскими гражданами.

“С точки зрения их позиции относительно Европы, некоторые политики напоминают мне Джеймса Милла (британского мыслителя конца XVIII – началу XIX века – УНИАН). Однажды его сын, Джон Стюарт Милл сказал, что его отец любил человечество в целом, однако ненавидел каждого человека отдельно. Мы также видим много таких, кто заявляет о любви к Европе в целом, однако выступает против общих решений по отдельным инициативам, таких как энергетические, инициативы по борьбе с изменением климата, о иммиграции и, конечно, о институциональных изменениях”, - заявил Президент Еврокомиссии.

Он выразил убеждение в том, что ЕС не нуждается в заявлениях о намерениях, а нуждается в выполнении взятых ранее на себя обязательств всеми членами союза.

Ж.БАРРОЗУ также выразил надежду на то, что энергия и самоотверженность канцлера председательствующей сейчас в ЕС Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ поможет найти консенсус в вопросе ратификации Конституционного соглашения.

Как сообщал УНИАН, после отказа граждан Франции и Нидерландов в 2005 году поддержать проект Конституции ЕС, переговоры о Конституционном соглашении были заморожены. В то же время, европейские политики продолжают настаивать на том, что без институциональных изменений, которые, в том числе, предусмотрены Конституцией, ЕС не может развиваться дальше, как и не может расширяться. Германия, которая председательствует в ЕС с 1 января 2007 года, взяла на себя обязательство провести консультации со всеми странами-членами и до июня 2007 года подготовить план действий дальнейшей ратификации Европейской Конституции для утверждения на Совете ЕС (саммите председателей государств и правительств стран-членов ЕС).