В Грузии появится свой Шевченко

В столице Грузии – Тбилиси будет установлено памятник величайшему украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, по словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, памятник великому Кобзарю уже находится в мэрии Тбилиси.

Д.БАСС также сообщил, что открытие монумента состоится с участием представителей киевских властей во время Дней Киева в Тбилиси в рамках Года Украины в Грузии. По его словам, точная дата проведения этого мероприятия еще согласовывается.

По информации Д.БАССА, памятник был изготовлен по поручению Кабинета Министров Украины за средства городского бюджета (950 тыс. грн.) Киевским творчески-производственным комбинатом «Художник» Национального Союза художников Украины.