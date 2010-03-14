Медведев и Обама обсудили стратегические вооружения по телефону

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Президент США Барак ОБАМА считают, что уже можно обсуждать дату подписания Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

«С обеих сторон было выражено удовлетворение высоким уровнем согласованности основных положений проекта договора. Подчеркнуто, что сейчас уже может идти речь о конкретных датах представления проекта СНВ для подписания главами государств. В этой связи Д.МЕДВЕДЕВ и Б.ОБАМА условились дать дополнительные указания делегациям на переговорах и обсудили планы двусторонних контактов на ближайшую перспективу», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Срок Договора СНВ-1, действовавшего с 1994 года, истек 5 декабря 2009 года.

Летом 2009 года президенты США и России подписали рамочное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, что подтвердило намерения двух стран заключить новый договор. Его подготовка проходила на переговорах в Женеве, работу планировалось завершить до конца 2009 года.

19 декабря 2009 года делегации России и США взяли перерыв до января на переговорах по договору.

Предыдущий договор обязывал Москву и Вашингтон сократить стратегические ядерные силы с 10 тысяч боеголовок у каждой из сторон до 6 тысяч.

Летом 2009 года лидеры РФ и США поручили зафиксировать в новом договоре сокращение боезарядов до 1500-1675 единиц, а предельные уровни для стратегических носителей - в пределах 500-1100 единиц.

В связи с завершением срока действия договора Россия и США в совместном заявлении подтвердили 4 декабря 2009 г. гарантии безопасности Украине, Казахстану и Беларуси как неядерным странам.

25 декабря 2009 года Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что Россия и США на 95% согласовали новый договор.