Бригады готовили покушение на Берлускони

Сильвио БЕРЛУСКОНИ

Экстремистские организации марксистско-ленинского толка, так называемые "новые красные бригады", против которых итальянская полиция провела масштабную операцию на севере страны, готовили покушение на бывшего премьер-министра Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

По данным агентства АНСА, они собирались взорвать его дом в Милане.

Полиция Италии провела в северных районах страны масштабную операцию против местных экстремистских организаций.

Как сообщил журналистам префект полиции Карло Де СТЕФАНО (Carlo De Stefano), в акции приняли участие более 500 агентов спецслужб, подразделения саперов, были задействованы и вертолеты. По словам префекта, уже арестовано 15 боевиков экстремистских организаций, подозреваемых в террористической деятельности.