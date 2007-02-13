Бригады готовили покушение на Берлускони
08:10, 13 февраля 2007Мир
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Полиция Италии провела масштабную операцию
|Сильвио БЕРЛУСКОНИ
По данным агентства АНСА, они собирались взорвать его дом в Милане.
Полиция Италии провела в северных районах страны масштабную операцию против местных экстремистских организаций.
Как сообщил журналистам префект полиции Карло Де СТЕФАНО (Carlo De Stefano), в акции приняли участие более 500 агентов спецслужб, подразделения саперов, были задействованы и вертолеты. По словам префекта, уже арестовано 15 боевиков экстремистских организаций, подозреваемых в террористической деятельности.
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