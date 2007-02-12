Лукашенко пугает Путина элементами американской ПРО в Украине
17:46, 12 февраля 2007Мир
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Президент Беларуси дал интервью
Отказ от союза с Беларуссией нанесет серьезный удар по обороноспособности России, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, российским вооруженным силам необходим $21 млрд для замещения «кордона белорусской армии, защищающего Россию».
«В России от Москвы до западных окраин осталось две неполных дивизии, - заметил президент Беларуси. - А вопрос безопасности после размещения элементов американской системы ПРО в Польше, Чехословакии и на Украине приобретает чрезвычайное значение».
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