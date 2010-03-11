На получение Нобелевской премии мира претендует рекордное число людей
08:39, 11 марта 2010Мир
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237, говорят в комитете
На получение Нобелевской премии Мира 2010 года претендует рекордное число людей – 237, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя Нобелевского Комитета. По его словам, в числе выдвинутых премьер-министр Зимбабве Морган Цвангираи. Китайский диссидент Лю Сяо Бо и известная российская правозащитница Светлана Ганнушкина.
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