На получение Нобелевской премии мира претендует рекордное число людей

На получение Нобелевской премии Мира 2010 года претендует рекордное число людей – 237, сообщает Рейтер со ссылкой на представителя Нобелевского Комитета. По его словам, в числе выдвинутых премьер-министр Зимбабве Морган Цвангираи. Китайский диссидент Лю Сяо Бо и известная российская правозащитница Светлана Ганнушкина.

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