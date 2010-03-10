Медведев предложил странам СНГ поделить телевещание поровну

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что телекомпании из стран-членов Содружества Независимых Государств смогут на паритетной основе вещать на территории РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании по вопросам информационного присутствия стран-членов СНГ в России.

«Нужно переходить к конкретным переговорам с соответствующими вещателями. Я обсуждал эту тему с рядом руководителей государств СНГ. Они высказывают желание поучаствовать, как минимум, путем политического согласия на присутствие соответствующего национального вещателя на нашем спутнике. Если мы на это идем, то, будучи честными партнерами, мы будем рассчитывать на то, что соразмерность и паритетность будут проявлять и те государства, чьи каналы мы собираемся «повесить» на наш спутник», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что вопрос присутствия украинских телеканалов в российском информационном пространстве обсуждался во время визита в Москву Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Президент РФ также отметил, что в последнее время активизировались не только гуманитарные контакты, но и интеграционные процессы на пространстве СНГ, и потребность в обмене информацией является очень высокой. «Я думаю, что даже поэтому нам следует думать об укреплении единого информационного пространства», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ напомнил, что в России на постоянной или временной основе проживает значительное количество людей из стран СНГ, которые приезжают на работу. «У них свои традиции, язык и, конечно, для них важно сохранить свою идентичность и связи с исторической родиной», - сказал он.

Д.МЕДВЕДЕВ добавил, что Россия также заинтересована в трансляции в государствах СНГ российских каналов.

«Мы рассчитываем на то, что в этом случае они (страны Содружества) будут, как минимум, сохранять те возможности вещания, которые сегодня есть для наших каналов, а если будет желание, то соответственно наращивать эти возможности или восстанавливать их», - сказал он. «Такого рода отношения всегда строятся на принципе взаимности», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь, министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь ЩЕГОЛЕВ сообщил, что оптимальным решением с учетом размеров территории РФ было признано размещение таких каналов на платформе «НТВ+». По его словам, участие национальных вещателей на этой платформе будет бесплатным. Также уже проведены предварительные переговоры с заинтересованными участниками из ряда стран и есть предложения, отметил он.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Президент РФ Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что в России вскоре будет осуществляться вещание одного или двух украинских телеканалов.

Он уточнил, что «это будет пакетом, которым сможет воспользоваться самое широкое представительство украинской диаспоры и все, кто захочет получать информацию в России на украинском языке».

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия должна не только следить за положением русского языка в других странах, но и делать все возможное для развития языков соседей в самой России.