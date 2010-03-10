Меркель: уже 20 из 27 стран ЕС вышли за предельный дефицит бюджета

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ считает, что Европейский валютный фонд может быть эффективным лишь при условии наличия санкций.

Как сообщает сегодня Интернет-издание “EUbusines”, об этом она заявила 9 марта в Люксембурге после встречи со своим коллегой Жаном-Клодом ЮНКЕРОМ, который также является председателем группы министров финансов 16-ти стран - членов зоны евро – еврогруппы.

“Должны быть санкции”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ, комментируя планы Еврокомиссии создать Европейский валютный фонд.

По ее убеждению, нынешняя система, определяющая требования к странам - членам ЕС по дефициту бюджета и государственного долга, не оправдала себя, поскольку на сегодняшний день 20 из 27-ми стран - членов ЕС уже вышли за предельные размеры дефицита бюджета в 3% ВВП.

При этом, по данным немецких СМИ, Берлин, в частности, считает возможным предложить применять в виде санкций прекращение европейской финансовой помощи на строительство автодорог или на поддержку фермеров, а также отзыв права голоса у стран-нарушителей.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия рассматривает возможность создания Европейского валютного фонда для помощи странам - членам зоны евро, имеющим проблемы с дефицитом бюджета.

Вместе с предложением о создании Европейского валютного фонда Комиссия будет разрабатывать вопросы усиления координации экономической политики, а также улучшения наблюдения за странами-членами.

Предложения планируется подготовить до июня.