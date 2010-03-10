Молдова хочет избежать досрочных парламентских выборов

Исполняющий обязанности Президента Молдовы Михай ГИМПУ объявил о планах провести референдум по проекту новой Конституции с целью избежать досрочных парламентских выборов, передает Радио «Свобода».

Это решение поддержали лидеры всех четырех партий правящего альянса "Наша Молдова", сказал М.ГИМПУ.

По его словам, референдум состоится не позднее 16 июня - это крайний срок, когда парламент должен быть распущен и назначены выборы.

Политический кризис в Молдове возник после того, как действующий парламент дважды не смог избрать Президента страны.

Парламентские выборы в июле прошлого года положили конец восьмилетнему правлению коммунистов, однако проевропейские партии получили незначительное большинство.