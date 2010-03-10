Януковичу будет трудно балансировать между ЕС и Россией

Научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО прогнозирует, что Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ будет трудно балансировать между Европейским Союзом и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.СУШКО сказал на пресс-конференции в Киеве.

“Есть группа вопросов, переход к которым будет означать выбор между позицией ЕС и позицией России”, - отметил он.

Среди таких вопросов А.СУШКО назвал поддержку В.ЯНУКОВИЧЕМ во время визита в Брюссель решений Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, которая состоялась 23 марта прошлого года. Эксперт напомнил, что ранее В.ЯНУКОВИЧ критически высказывался о подписанной на этой конференции Совместной декларации ЕС, Украины и международных финансовых организаций о модернизации украинской ГТС, солидаризировавшись с позицией России.

Эксперт также считает, что “какой-то специальной срежиссированной дипломатии” в очередности визитов В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель и Москву нет. По его словам, в этом вопросе свою роль сыграло оперативное приглашение со стороны ЕС новоизбранного Президента Украины.

А.СУШКО также считает, что нельзя делать выводов о внешнеполитических приоритетах нового Президента по результатам его первых визитов. При этом он напомнил, что первый визит Виктора ЮЩЕНКО после избрания Президентом Украины был в Москву, но “это не отразилось на реалиях”.

А.СУШКО отметил, что мессиджи В.ЯНУКОВИЧА во время визитов в Брюссель и Москву были ожидаемыми и воспринимались положительно.