Хиллари Клинтон о 8 марта, XXI веке, правах женщин и правах человека

Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН призвала всех женщин объединиться 8 марта в борьбе за свои права, передает РИА Новости.

“Международный женский день 8 марта - это день, когда нужно задуматься над теми успехами, которые были сделаны в мире по продвижению прав женщин, и осознать, что работа в этом направлении еще остается... Так давайте этот день вновь посвятим продвижению и защите прав женщин, давайте объединимся, чтобы никто не остался позади в нынешнем 21 веке”, - отмечается в поздравительном заявлении, распространенным Госдепартаментом.

Госсекретарь напоминает, что понятие "права женщины" неотделимы от понятия "права человека".

"Мы достигли больших успехов, но нам предстоит пройти еще долгий путь. Большинство женщин в мире все еще страдают от бедности, болезней, голода и недостатка образования. Они крайне редко бывают источником насилия, но слишком часто становятся его объектами. Женщины не участвуют в переговорах по установлению мира и безопасности в конфликтах. Их голоса просто не слышат", - подчеркнула Х.КЛИНТОН.

По ее словам, для США сегодня женщина является "краеугольным камнем во внешней политике".

"Вложение в развитие потенциала женщин во всем мире - один из самых верных способов достигнуть мирового экономического прогресса, политической стабильности, и процветания для людей всего мира", - считает Госсекретарь.