В Индии толпа снесла ворота храма и задавила более 60 человек

В давке, возникшей при обрушении ворот индуистского храма вблизи города Кунда на северо-западе Индии, погибли 63 человека. Об этом сообщает AFP.

Как рассказал агентству представитель местной полиции, среди погибших оказались 37 детей и 26 женщин. Всего у храма в ожидании раздачи бесплатной еды и одежды собрались около 10 тысяч человек. В какой-то момент ворота храма не выдержали напора толпы и рухнули. Люди пытались покинуть место обрушения, из-за чего и возникла давка.

На место инцидента прибыли спасатели и врачи. По их словам, количество раненных было невелико, почти никому из них не понадобилась госпитализация. В первых рядах находились только женщины и дети, поэтому ни один мужчина не пострадал.

Как напоминает Лента.ру, инциденты, связанные с гибелью людей в переполненных храмах, в Индии происходят довольно часто. 30 сентября 2008 года в индуистском храме города Джодхпур в штате Раджастхан в давке погибли более 220 человек. Причиной трагедии стала попытка группы паломников прорваться к храму без очереди, в результате чего произошло падение ограждающей балюстрады.